Более ста католических священников из Италии посетили Киево-Печерскую лавру

Группа священников из Миланской архиепархии Римско-Католической Церкви во главе с архиепископом-митрополитом Марио Энрико Дельпини 19 апреля посетила Киево-Печерскую лавру в рамках своего паломничества в Киев, который проходит под лозунгом «Поиски духовности в гостеприимстве».

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ, более ста католических священников посетили храмы и пещеры монастыря и почтили его святыни, среди которых – глава святителя Климента I, папы Римского (апостол от 70-ти, I ст. от Г.Х.), которая хранится в Дальних Пещерах Лавры.

После экскурсии с гостями встретился управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Во встрече также приняли участие Апостольский Нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, проректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Сергий Ющик и профессор КДАиС В. В. Бурега.

Тематика встречи включала предметы интереса гостей, которые, среди прочего, особо интересовались историей Украинской Православной Церкви, ее настоящим, а также системой и развитием богословского образования в Киевской духовной академии в частности и в Украинской Православной Церкви в целом.