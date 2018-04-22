Более ста католических священников из Италии посетили Киево-Печерскую лавру

15:08, 22 апреля 2018
Православие
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/ news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ, более ста католических священников посетили храмы и пещеры монастыря и почтили его святыни, среди которых – глава святителя Климента I, папы Римского (апостол от 70-ти, I ст. от Г.Х.), которая хранится в Дальних Пещерах Лавры.

/ news.church.ua

После экскурсии с гостями встретился управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

/ news.church.ua

Во встрече также приняли участие Апостольский Нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, проректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Сергий Ющик и профессор КДАиС В. В. Бурега.

/ news.church.ua

Тематика встречи включала предметы интереса гостей, которые, среди прочего, особо интересовались историей Украинской Православной Церкви, ее настоящим, а также системой и развитием богословского образования в Киевской духовной академии в частности и в Украинской Православной Церкви в целом.

/ news.church.ua
/ news.church.ua
/ news.church.ua

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