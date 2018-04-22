Одесский митрополит освятил новый храм УПЦ в Татарбунарском районе области
00:35, 22 апреля 2018Православие
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Храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии / eparhiya.od.ua
Вчера, 21 апреля, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил освящение храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в с. Кочковатое Татарбунарского района Одесской области.
Во время освящения престола митрополит Агафангела совершил Крестный ход с частицей мощей мучеников Виктора, Максима и Викентия Римских вокруг сооружённого храма, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
После праздничного богослужения митрополит Агафангел поздравил жителей села с знаменательным событием для их местности и пожелал помощи Божией в эти трудные времена.
Также владыка вручил благодетелям и строителям храма высокие церковные награды.
Одесский митрополит освятил новый храм УПЦ в Татарбунарском районе / eparhiya.od.ua
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