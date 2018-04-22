Одесский митрополит освятил новый храм УПЦ в Татарбунарском районе области

00:35, 22 апреля 2018
Православие
117
/ eparhiya.od.ua

Во время освящения престола митрополит Агафангела совершил Крестный ход с частицей мощей мучеников Виктора, Максима и Викентия Римских вокруг сооружённого храма, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ

После праздничного богослужения митрополит Агафангел поздравил жителей села с знаменательным событием для их местности и пожелал помощи Божией в эти трудные времена.

Также владыка вручил благодетелям и строителям храма высокие церковные награды.

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua

/ eparhiya.od.ua

/ eparhiya.od.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter