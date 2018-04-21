Накануне дня жен-мироносиц Митрополит Онуфрий возглавил литургию в Киево-Печерской лавре

23:49, 21 апреля 2018
Православие
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/ news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, день жен-мироносиц или Неделя святых жен-мироносиц – переходной праздник в православном календаре, который приходится на воскресенье через две недели от Пасхи.

/ news.church.ua

В этот день Церковь вспоминает святых Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и других жен-мироносиц, а также Иосифа Аримафейского и тайного ученика Спасителя – Никодима.

/ news.church.ua

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