Накануне дня жен-мироносиц Митрополит Онуфрий возглавил литургию в Киево-Печерской лавре

Накануне Недели 3-й после Пасхи, дня памяти святых жен-мироносиц, 21 апреля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, день жен-мироносиц или Неделя святых жен-мироносиц – переходной праздник в православном календаре, который приходится на воскресенье через две недели от Пасхи.

В этот день Церковь вспоминает святых Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и других жен-мироносиц, а также Иосифа Аримафейского и тайного ученика Спасителя – Никодима.