Братия Киево-Печерской лавры поздравила детей реабилитационного центра с пасхальными праздниками

Братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в дни пасхальных праздников посетила подопечных Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 г. Киева.

Монахи привезли детям пасхальные куличи и сладости, сообщается на сайте обители.

Иеромонах Моисей рассказал детям о значении для всех людей Воскресения Христова после его страданий и смерти на Кресте. Дети также задавали батюшке вопросы на духовные темы.

Отец Моисей отметил, что "детям было очень интересно и важно живое общение в теплой душевной обстановке".

Пожелав всем жить с пасхальной радостью постоянно, батюшка пригласил детей посетить Киево-Печерскую лавру.