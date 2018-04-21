Братия Киево-Печерской лавры поздравила детей реабилитационного центра с пасхальными праздниками
21:13, 21 апреля 2018Православие
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Монахи привезли детям пасхальные куличи и сладости / lavra.ua
Братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в дни пасхальных праздников посетила подопечных Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 г. Киева.
Монахи привезли детям пасхальные куличи и сладости, сообщается на сайте обители.
Иеромонах Моисей рассказал детям о значении для всех людей Воскресения Христова после его страданий и смерти на Кресте. Дети также задавали батюшке вопросы на духовные темы.
Отец Моисей отметил, что "детям было очень интересно и важно живое общение в теплой душевной обстановке".
Пожелав всем жить с пасхальной радостью постоянно, батюшка пригласил детей посетить Киево-Печерскую лавру.
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