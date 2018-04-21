Братия Киево-Печерской лавры поздравила детей реабилитационного центра с пасхальными праздниками

21:13, 21 апреля 2018
Православие
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/ lavra.ua

Монахи привезли детям пасхальные куличи и сладости, сообщается на сайте обители.

/ lavra.ua

Иеромонах Моисей рассказал детям о значении для всех людей Воскресения Христова после его страданий и смерти на Кресте. Дети также задавали батюшке вопросы на духовные темы.

Отец Моисей отметил, что "детям было очень интересно и важно живое общение в теплой душевной обстановке". 

/ lavra.ua

Пожелав всем жить с пасхальной радостью постоянно, батюшка пригласил детей посетить Киево-Печерскую лавру.

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