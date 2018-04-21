Памятники святому Иоанну Кронштадтскому установят в трех странах

Одинаковые памятники святому праведному Иоанну Кронштадтскому появятся в трех странах – России, Германии и США.

Идентичные скульптуры поставят в Воронеже (Россия), Гамбурге (Германия) и Джорданвилле (США), сообщает Pravmir.ru.

Инициатор проекта – российский бизнесмен и благотворитель Петр Вьюнов, член попечительского совета мемориального музея-квартиры святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Монумент изготовит скульптор Салават Щербаков.

В России четырехметровый бронзовый памятник установят в парковой зоне храма Ксении Петербургской г. Воронежа уже в сентябре 2018 года. В Германии статую поставят на территории храма Иоанна Кронштадтского в Гамбурге, а в США – на территории Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле.

«По замыслу авторов проекта, идентичные скульптуры должны объединить православные общины трех стран, продемонстрировав их солидарность, несмотря на сложный политический фон», – сказано в сообщении.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (Сергиев; XIX в.) – проповедник, молитвенник, чудотворец, провидец. Известный пастырь, благотворитель: создал «Дом трудолюбия» для нищих, школу для бедных, женскую богадельню, приют. Ввел практику общей исповеди, призывал паству к более частому причащению. Основал два женских монастыря. Почил на 80-м году жизни.