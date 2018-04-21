Панихида и поминальный обед по бездомным, умершим на улице, прошли в Кафедральном соборе УПЦ

18:33, 21 апреля 2018
Православие
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/ sobor.in.ua

После молитвенного поминания на территории церковного двора был проведен поминальный обед для нуждающихся, организованный совместно с волонтерской организацией “Друзья общества святого Эгидия”, сообщается на сайте Кафедрального собора. 

/ sobor.in.ua

Панихиду во Всехсвятском храме на месте строительства Воскресенского кафедрального собора возглавил викарий Киевской Митрополии епископ Варсонофий.

«Очень важно увидеть образ Божий в человеке, который находится рядом с нами. Даже в том, в котором общество забывает человека», – сказал владыка Варсонофий на проповеди во время панихиды по всем умершим на улице от холода, голода и болезней.

/ sobor.in.ua

На поминальный обед были приглашены люди с низким уровнем достатка, неимущие люди и бездомные. Вместе со священнослужителями и волонтерами верующие помолились за умерших.  

"Благодаря волонтерским организациям, в которых находится немало христиан, удается запомнить имена тех, кто ушел из этой жизни в одиночестве и несчастьях. В общей молитве за души социально неустроенных людей православные христиане отдают дань памяти и уважения к соотечественникам, просят Бога о милости к ушедшим в мир иной", - сообщается на сайте Кафедрального собора. 

/ sobor.in.ua

Одним из организаторов данного мероприятия является руководитель киевского общества св. Эгидия – Юрий Лифансе. Братство святого Эгидия помогает бездомным с питанием и лекарствами, а в зимние месяцы организовывает пункты обогрева.

Поминальное мероприятие в память о бездомных проходит ежегодно и имеет название «В память про Милу и всех, кто умер на улице”. Мила являлась знакомой сообщества св. Эгидия, которая погибла зимой 2006 года около стен одного из торговых центров столицы. С того времени проводятся панихиды за бездомных, ведь по словам Ю.Лифансе, в наших городах до сих пор ежегодно умирает много людей без определенного места жительства. 

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