Панихида и поминальный обед по бездомным, умершим на улице, прошли в Кафедральном соборе УПЦ

Сегодня, 21 апреля, в Кафедральном соборе УПЦ прошла панихида по бездомным людям, умершим на улице.

После молитвенного поминания на территории церковного двора был проведен поминальный обед для нуждающихся, организованный совместно с волонтерской организацией “Друзья общества святого Эгидия”, сообщается на сайте Кафедрального собора.

Панихиду во Всехсвятском храме на месте строительства Воскресенского кафедрального собора возглавил викарий Киевской Митрополии епископ Варсонофий.

«Очень важно увидеть образ Божий в человеке, который находится рядом с нами. Даже в том, в котором общество забывает человека», – сказал владыка Варсонофий на проповеди во время панихиды по всем умершим на улице от холода, голода и болезней.

На поминальный обед были приглашены люди с низким уровнем достатка, неимущие люди и бездомные. Вместе со священнослужителями и волонтерами верующие помолились за умерших.

"Благодаря волонтерским организациям, в которых находится немало христиан, удается запомнить имена тех, кто ушел из этой жизни в одиночестве и несчастьях. В общей молитве за души социально неустроенных людей православные христиане отдают дань памяти и уважения к соотечественникам, просят Бога о милости к ушедшим в мир иной", - сообщается на сайте Кафедрального собора.

Одним из организаторов данного мероприятия является руководитель киевского общества св. Эгидия – Юрий Лифансе. Братство святого Эгидия помогает бездомным с питанием и лекарствами, а в зимние месяцы организовывает пункты обогрева.

Поминальное мероприятие в память о бездомных проходит ежегодно и имеет название «В память про Милу и всех, кто умер на улице”. Мила являлась знакомой сообщества св. Эгидия, которая погибла зимой 2006 года около стен одного из торговых центров столицы. С того времени проводятся панихиды за бездомных, ведь по словам Ю.Лифансе, в наших городах до сих пор ежегодно умирает много людей без определенного места жительства.