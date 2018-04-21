Верующие УПЦ из Запорожья направили обращение к Патриарху Варфоломею

На сайте Запорожской епархии УПЦ 20 апреля было опубликовано «Обращение верных чад Запорожской епархии УПЦ к Вселенскому Патриарху Варфоломею по поводу вмешательства властей во внутреннюю жизнь Церкви».

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, православные запорожцы выразили свою обеспокоенность тем фактом, что вопрос канонического устройства Православной Церкви в Украине пытается решить часть депутатов Верховной Рады, большинство из которых даже не исповедуют Православие.

Патриарха Варфоломея просят сохранить церковный мир в Украине и не допустить ухудшения межконфессиональной ситуации из-за неканонического вмешательства в жизнь Украинской Православной Церкви.

«Надеемся, что единство Церкви была и остается фундаментальной экклезиологической ценностью, которая исповедуется мировым Православием, и Вами в частности», - говорится в документе.

С призывом поддержать данное обращение к пастве обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Напомним, что 19 апреля Верховная Рада поддержала инициативу Президента Украины относительно обращения к Святейшему Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.