В Луцке встретили икону святых Жен Мироносиц

15:28, 21 апреля 2018
Православие
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/ volyn.church.ua

Перед святыней управляющий епархией УПЦ епископ Волынский и Луцкий Нафанаил отслужил молебен, после чего поздравил всех присутствующих с важным событием и поблагодарил за внимание к иконе, сообщается на сайте епархии.

/ volyn.church.ua

Завтра в 15:00 икона святых Жен Мироносиц будет перенесена крестным ходом от Свято-Покровского храма до временного помещения Кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской.

/ volyn.church.ua

После пребывания в Луцке, икону провезут по благочиниям Волынской епархии.

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