В Луцке встретили икону святых Жен Мироносиц

Сегодня, 21 апреля, в Кафедральном Свято-Покровском храме Луцка духовенство и верующие Луцка встретили икону святых Жен Мироносиц, написанную на Святой Горе Афон.

Перед святыней управляющий епархией УПЦ епископ Волынский и Луцкий Нафанаил отслужил молебен, после чего поздравил всех присутствующих с важным событием и поблагодарил за внимание к иконе, сообщается на сайте епархии.

Завтра в 15:00 икона святых Жен Мироносиц будет перенесена крестным ходом от Свято-Покровского храма до временного помещения Кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской.

После пребывания в Луцке, икону провезут по благочиниям Волынской епархии.