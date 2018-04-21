В Луцке встретили икону святых Жен Мироносиц
15:28, 21 апреля 2018Православие
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Верующие Луцка встретили икону, написанную на Святой Горе Афон / volyn.church.ua
Сегодня, 21 апреля, в Кафедральном Свято-Покровском храме Луцка духовенство и верующие Луцка встретили икону святых Жен Мироносиц, написанную на Святой Горе Афон.
Перед святыней управляющий епархией УПЦ епископ Волынский и Луцкий Нафанаил отслужил молебен, после чего поздравил всех присутствующих с важным событием и поблагодарил за внимание к иконе, сообщается на сайте епархии.
Завтра в 15:00 икона святых Жен Мироносиц будет перенесена крестным ходом от Свято-Покровского храма до временного помещения Кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской.
После пребывания в Луцке, икону провезут по благочиниям Волынской епархии.
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