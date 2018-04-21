По местам последних дней семьи Николая ІІ пройдет Крестный ход

Крестный ход по местам увековечения памяти о прибытии царской семьи пройдет в Екатеринбурге.

Он начнется от поклонного креста, верующие пройдут с остановками у храма в честь Богородичной иконы «Порт-Артурская» и храма в честь иконы Божией Матери «Державная». Завершится крестный ход у Храма-на-Крови, где Царственные страстотерпцы провели последние дни своей земной жизни и приняли мученическую кончину, сообщает "Православие и мир".

В 2018 году исполняется ровно 100 лет с момента расстрела семьи Николая II. В Екатеринбурге в память об этом запланированы многочисленные городские и церковные мероприятия в рамках “Царских дней”. В городе появится «Синяя линия» – маршрут по местам, связанным с императорской семьей Романовых.

В апреле – мае 1918 года члены семьи последнего Российского императора и сам государь были привезены в город Екатеринбург из тобольской ссылки. 30 апреля в город был привезен на поезде под арестом государь император Николай II с императрицей Александрой Феодоровной и Великой княжной Марией. 23 мая 1918 года прибыли на поезде под арестом Цесаревич Алексей с сестрами Великими княжнами Ольгой, Татьяной и Анастасией.