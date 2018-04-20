Временно возглавлять Эстонскую Православную Церковь будет епископ Нарвский Лазарь

В связи с кончиной в четверг 19 апреля митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия, временно управлять Эстонской Православной Церковью будет епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

Владыка Лазарь будет возглавлять Эстонскую Церковь до созыва Собора, который должен будет выбрать нового митрополита Таллинского и всея Эстонии, сообщает сайт Эстонской Церкви.

Напомним, что Предстоятель Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.

Отпевание владыки Корнилия будет совершено в воскресенье 22 апреля в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина. Похоронят его на городском Александро-Невском кладбище.