Временно возглавлять Эстонскую Православную Церковь будет епископ Нарвский Лазарь

17:50, 20 апреля 2018
Православие
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/ foma.ru

Владыка Лазарь будет возглавлять Эстонскую Церковь до созыва Собора, который должен будет выбрать нового митрополита Таллинского и всея Эстонии, сообщает сайт Эстонской Церкви.

Напомним, что Предстоятель Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.

Отпевание владыки Корнилия будет совершено в воскресенье 22 апреля в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина. Похоронят его на городском Александро-Невском кладбище.

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