В монастыре на Ганиной Яме попрощались с духовником обители

В четверг, 19 апреля, в мужском монастыре Святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме в Свердловской области России попрощались с духовником обители.

После отпевания духовника Царской обители иеросхимонаха Авеля (Одинцева) его похоронили на братском кладбище монастыря, сообщает "Монастырский вестник".

С отцом Авелем у его могилы простились родственники, братия и прихожане монастыря.

Духовный путь будущего схимника начался в 2001 году, когда Алексей Одинцев, успешный пятидесятитрехлетний инженер Нижнетагильского металлургического комбината пришел в недавно устроенную Царскую обитель.

26 декабря 2002 года он был пострижен в мантию архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием с именем Авксентий в честь мученика Авксентия Севастийского.

В 2003 году монах Авксентий был рукоположен сначала в священный сан иеродиакона, чуть позже – в сан иеромонаха. С тех пор его жизнь была неразрывно связана с Царским монастырем. За ворота обители он выезжал только для общения с паломниками, когда сопровождал в поездках святыню монастыря – крест-мощевик, или в паломничество на Святую Гору Афон.

30 марта митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в Царском храме обители совершил постриг в великую схиму насельника монастыря иеромонаха Авксентия с именем Авель в честь праотца Авеля, сына Адама.

В октябре 2018 года отцу Авелю должно было исполниться 70 лет.