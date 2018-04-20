В монастыре на Ганиной Яме попрощались с духовником обители

13:35, 20 апреля 2018
Православие
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/ monasterium.ru

После отпевания духовника Царской обители иеросхимонаха Авеля (Одинцева) его похоронили на братском кладбище монастыря, сообщает "Монастырский вестник". 

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С отцом Авелем у его могилы простились родственники, братия и прихожане монастыря.

Духовный путь будущего схимника начался в 2001 году, когда Алексей Одинцев, успешный пятидесятитрехлетний инженер Нижнетагильского металлургического комбината пришел в недавно устроенную Царскую обитель.

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26 декабря 2002 года он был пострижен в мантию архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием с именем Авксентий в честь мученика Авксентия Севастийского.

В 2003 году монах Авксентий был рукоположен сначала в священный сан иеродиакона, чуть позже – в сан иеромонаха. С тех пор его жизнь была неразрывно связана с Царским монастырем. За ворота обители он выезжал только для общения с паломниками, когда сопровождал в поездках святыню монастыря – крест-мощевик, или в паломничество на Святую Гору Афон.

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30 марта митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в Царском храме обители совершил постриг в великую схиму насельника монастыря иеромонаха Авксентия с именем Авель в честь праотца Авеля, сына Адама.

В октябре 2018 года отцу Авелю должно было исполниться 70 лет.

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