Евангелие на каждый день: 20 апреля – Свидетельство Спасителя о Себе (видео)
10:47, 20 апреля 2018Православие
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Протоиерей Георгий Крючков 20 апреля рассказывает о свидетельство Сына Божия и Его равенстве с Богом-Отцом.
Информационно-просветительский отдел УПЦ представляет новый медиа-проект «Евангелие на каждый день» – короткие украиноязычные сюжеты, которые через толкование святых отцов раскрывают глубинные значения Святого Евангелия.
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