Евангелие на каждый день: 20 апреля – Свидетельство Спасителя о Себе (видео)

10:47, 20 апреля 2018
Православие
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Информационно-просветительский отдел УПЦ представляет новый медиа-проект «Евангелие на каждый день» – короткие украиноязычные сюжеты, которые через толкование святых отцов раскрывают глубинные значения Святого Евангелия.

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