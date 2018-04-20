Евангелие на каждый день: 20 апреля – Свидетельство Спасителя о Себе (видео)

Протоиерей Георгий Крючков 20 апреля рассказывает о свидетельство Сына Божия и Его равенстве с Богом-Отцом.

Информационно-просветительский отдел УПЦ представляет новый медиа-проект «Евангелие на каждый день» – короткие украиноязычные сюжеты, которые через толкование святых отцов раскрывают глубинные значения Святого Евангелия.