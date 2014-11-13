В Москве проходит уникальная выставка "Православная Русь. Моя история. Рюриковичи"

Уникальная по своей форме и содержанию выставка-форум «Православная Русь. Моя история. Рюриковичи» проходит в эти дни в самом центре Москвы в ЦВЗ «Манеж». По последним данным более 80 тысяч москвичей и гостей столицы уже ознакомились с ее экспозицией.

В этом году по решению организаторов, экспозиция посвящена основным вехам в истории Древней Руси, ключевым этапам ее становления. 18 мультимедийных залов общей площадью 4000 квадратных метров подробно рассказывают об истории Древней Руси, с ее взлетами и падениями на протяжении семи столетий.

Перед зрителями в буквальном смысле оживают созданные историками, художниками и специалистами в области самых современных компьютерных технологий далекие события «Повести временных лет», истории древних торговых путей и легендарных сражений, тайны укрепленных крепостей и великих побед, малоизвестные факты периода раздробленности и татаро-монгольского нашествия. Подвиги героев и дипломатов, примеры святости, жертвенной любви к Родине и горькие уроки отступничества и предательства – это и многое другое увидят посетители выставки. Широко известные и забытые страницы истории становятся для внимательного зрителя неожиданным ключом к пониманию современности.

Первые Рюриковичи

За последние столетия исследователями были написаны тысячи трудов об истории Древней Руси. Сложились различные, враждующие между собой школы. Немало исторических свидетельств о Древней Руси за это время были признаны ложными, выдвигались новые теории, причудливо смешиваясь с «былинами сего времени». Именно поэтому сегодня, как никогда важно обратиться к истокам, которые уходят глубоко в летописно-былинную почву. Ведь не зря долгое время в культурно-исторической парадигме народа эпос был тождественен истории.

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; да и пойдите княжить и володеть нами.» Знаменитая фраза из летописи «Повесть временных лет» древнерусского летописца, крупнейшего историка Средневековья, монаха Киево-Печерского монастыря Нестора (XI — начало XII в.) стала своеобразным символом новой вехи в истории Древней Руси.

Именно призвание на княжество трех варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора объединило в столь тяжелый период государственности восточных славян.

Экспозиция зала Первые Рюриковичи в лицах рассказывает об истории возникновения государства Российского, переживая каждую историческую веху вместе со славными правителями земли русской.

Путь «Из варяг в греки»

И по тому морю можно плыть до Рима,

а от Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду,

а от Царьграда можно приплыть в Понт море,

в которое впадает Днепр река

«Повесть временных лет»

Знаменитый Восточный или Варя́жский путь, освоенный славянами в начале X века имел не только стратегическое значение. Проходя главным торговым маршрутом, славяне не только расширяли свои деловые связи, но и осваивали новые земли, что дало импульс к мощной культурной ассимиляции. В течение почти шести столетий Великий торговый путь «Из варяг в греки» являлся основным каналом общения между севером Европы и просвещённым Средиземноморьем, наследовавшим традиции античной культуры и государственности. Византийское общество с его древними городскими центрами, развитым ремеслом, сложными политическими структурами и высокой культурой дало сильнейший импульс для социального и культурного развития славян, скандинавов и других народов Северной и Восточной Европы. В рамках общей экспозиции каждый желающий сможет пройти знаменитым Восточным путем в Кинозале «Путь из варяг в греки».

Святой Владимир

Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться по значению с именем святого равноапостольного Владимира, крестителя Руси, на века вперед предопределившего духовные судьбы Русской Церкви и русского православного народа.

Трудно переоценить глубину духовного переворота, совершившегося молитвами святого равноапостольного Владимира в русском народе, во всей его жизни, во всем мировоззрении. В чистых киевских водах, как в "бане пакибытия", осуществилось таинственное преображение русской духовной стихии, духовное рождение народа, призванного Богом к невиданным еще в истории подвигам христианского служения человечеству. Именно с этим именем в нашей культурной и духовной жизни связано рождение новой веры на Руси. Именно эта эпоха, эпоха святого Владимира стала ключевым периодом для государственного становления православной Руси. Объединение славянских земель и оформление государственных границ державы Рюриковичей происходили в напряженной духовной и политической борьбе с соседними племенами и государствами.

Преподобный Сергий Радонежский

Святой молитвенник и подвижник, чье 700-летие со дня рождения мы отмечаем в этом году, пришел в этот мир в трудную эпоху отечественной истории, когда внутреннее разобщение стало причиной внешней зависимости Руси, а над духовной сокровищницей Православия нависла угроза ересей и инославной экспансии. Ответом на вызов трагических земных обстоятельств стало «взыскание иного града»: массовое обращение соотечественников к христианским ценностям, к аскетическому подвигу и монашескому деланию.

В рамках года преподобного Сергия на выставку принесена чтимая икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Также на экспозиции представлены часть священнического облачения и стамеска преп. Сергия, с помощью которой согласно преданию игумен строил свою обитель.

Дмитрий Донской

Куликовская битва решила судьбу России. Победа на Куликовом поле хотя и не привела к ликвидации монголо-татарского ига, но по господству Золотой Орды был нанесен такой удар, что это ускорило ее распад, а затем освобождение Руси и других народов.

Великий князь явил нам личный пример благочестивой жизни в миру. «Воспитан же был он в благочестии и славе, с наставлениями душеполезными, – говорится в «Слове о житии и преставлении великого князя Димитрия Ивановича», – и с младенческих лет возлюбил Бога».

В качестве основной личной черты Донского древний книжник выделяет необыкновенную любовь к Богу: «С Богом все творящий и за Него борющийся… Царским саном облеченный, жил он по-ангельски, постился и снова вставал на молитву и в такой благости всегда пребывал. Тленное тело имея, жил он жизнью безплотных…»

Иоанн IV Грозный

Первый русский царь и одна из самых неоднозначных личностей российской истории. Талантливый государственный деятель, мудрый реформатор и одновременно – кровавый тиран, ввергший свой народ в хаос репрессий. Культовый персонаж художественных произведений всех жанров.

При своей патологической жестокости (которую, впрочем, историк Ключевский, говорят, преувеличивал) царь был крайне религиозным человеком. Большое влияние на него оказал священник Сильвестр, автор «Домостроя», принадлежавший к образованным кругам духовенства.

Церковь сыграла огромную роль в обосновании политической теории самодержавия.

Колоссальный рост и укрепление российского государства в середине ХVI века – это, несомненно, заслуга выдающегося, но противоречивого первого русского царя. Его смерть стала прологом к не самому лучшему периоду отечественной истории – Смутному времени.

Самый противоречивый правитель был вместе с тем одним из самых образованных людей своего времени, обладал богословской эрудицией, феноменальной памятью. Он автор многочисленных посланий, музыки и текста к службе праздника Владимирской Богоматери, канона Архангелу Михаилу. Царь активно способствовал организации книгопечатания и строительству храма Василия Блаженного на Красной площади.

Федор Иванович из династии Рюриковичей

Последний зал экспозиции посвящен царю Федору Ивановичу - последнему русскому царю из династии Рюриковичей, странице, на которой завершилась летопись великого древа русских правителей.

В народном сознании он оставил по себе добрую память как милостивый и боголюбивый государь, загадка гибели которого воплотилась в культурном контексте в массу произведений искусства. С исторической же точки зрения – последний из великой династии ставит окончательную точку в эпохе, которая носит называние Рюриковичи.

Выставка открыта с 10.00 до 21.30 ежедневно без выходных и продлится до 20 ноября. Вход свободный.

По материалам пресс-службы Оргкомитета выставки "Моя история. Рюриковичи".