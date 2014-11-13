Умер бывший ректор Киевских духовных школ протоиерей Николай Забуга

Скончался протоиерей Николай Забуга - ректор Киевской духовной академии и семинарии в 1992 - 2007 г.г.

Об этом сообщил сегодня утром на своей странице в Facebook полномочный представитель Украинской Православной Церкви в Верховной Раде Украины протоиерей Василий Русинка.

Протоиерей Николай Забуга в последнее время тяжело болел.

Справка "УНИАН-Религии"

Забуга Николай Петрович родился 13 марта 1951 г. в городе Бахмач Черниговской обл. в семье железнодорожника. В 1973 году окончил факультет романо-германской филологии Черновицкого государственного университета, преподавал там же английский язык и латынь. С июля 1980 по февраль 1981 г. находился в составе контингента советских войск в Афганистане на офицерской должности. В 1981 г. переехал в Киев, занимался преподавательской и переводческой деятельностью.

В сентябре 1990 г. поступил на учебу в Киевскую духовную семинарию, окончил ее экстерном в 1992 г. по 1-му разряду как бакалавр богословия. Одновременно с сентября 1990 г. преподавал в семинарии украинский, английский языки и латынь. Состоял секретарем правления духовной семинарии. 28 июля 1992 г. рукоположен во диакона, 2 августа того же года - во иерея митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром (Сабоданом). В июне 1993 г. возведен в сан протоиерея.

С 1992 г. исполнял обязанности помощника инспектора, затем инспектора КДАиС. 19 октября 1993 г. назначен исполняющим обязанности ректора КДАиС, 27 октября 1994 г. утвержден в должности. В 1994 г. стал доцентом кафедры основного богословия КДА. Преподавал основное богословие, историю католицизма и протестантизма, историю экуменизма.

27 июня 1999 г. назначен на должность профессора, заведующего кафедрой. Ректорство пришлось на трагическое время расколов в Православии и распространения сект.

Забуга в свое время являлся главным редактором «Трудов Киевской Духовной Академии» и журнала «Православний вiсник», постоянным представителем Предстоятеля УПЦ во Всеукраинском совете Церквей, секретарем Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ, членом Богословской комиссии при Свящ. Синоде, Ученого совета Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Исполнял послушания духовника Киевского дворянского собрания, а также Казачьего войска Запорожского низового.

В ноябре 2005 г., сохранив должность ректора, был назначен председателем ОВЦС УПЦ. В 2007 г. Забуга был освобожден от должности ректора КДАиС и назначен ректором Полтавской духовной семинарии с сохранением должности председателя ОВЦС. 1 июля 2007 г. подал рапорт об увольнении на покой в связи с состоянием здоровья, в октябре того же года выведен за штат.

Награжден орденом Красной Звезды (1981), орденами «За мужество» 3-й степени (1999) и «За заслуги» 3-й степени, 6 церковными орденами, в том числе св. Владимира 2-й степени.