Наместник Киево-Печерской лавры сегодня отмечает 57-й день рождения

Сегодня день рождения отмечает наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Владыке исполнилось 57 лет.

Редакция “УНИАН-Религии" поздравляет владыку Павла с Днем рождения! Здоровья, сил и помощи Божией в пастырских трудах!

Также сегодня поздравила своего наместника братия лавры. Владыка Павел отмечает сегодня 21-ую годовщину архиерейской хиротонии. Митрополит Павел поблагодарил братию обители за поздравления и благословил.

Справка "УНИАН-Религии"

Митрополит Павел (Лебедь Петр Дмитриевич) родился 19 апреля 1961 г. в селе Борбин Млыновского района Ровенской области.

После окончания средней школы в 1978–1980 гг. учился в Луцком техникуме торговли. В 1984–1988 гг. учился в Московской духовной семинарии. В 1989 г. архиепископом Ровенским и Волынским Варлаамом (Ильющенко) пострижен в монашество с наречением имени Павел в честь святого первоверховного апостола Павла.

В 1992 г. возведен в сан архимандрита. 30 марта 1994 г. назначен наместником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. В 1996 г. окончил Киевскую духовную академию. 15 апреля 1997 г. Священным Синодом Украинской Православной Церкви определен быть епископом Вышгородским, викарием Митрополита Киевского и всея Украины.

19 апреля 1997 г. состоялась хиротония. В 1997 г. возглавил Синодальную комиссию по делам монастырей Украинской Православной Церкви.

В 2003 г. возведен в сан архиепископа. 29 января 2010 г. вошел в состав комиссии Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам организации жизни монастырей и монашества.

1 мая 2011 г. возведен в сан митрополита с титулом «Вышгородский и Чернобыльский». Решением Священного Синода УПЦ от 14 июня 2011 года (Журнал №46) назначен постоянным членом Священного Синода УПЦ.