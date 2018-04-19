В Запорожье прошла конференция, посвященная роли матушек в приходской жизни

В среду, 18 апреля, по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки в Запорожье состоялась конференция, посвященная роли и месту жен священнослужителей в организации церковно-приходской жизни.

В работе конференции наряду с матушками приняли участие специалисты в области психологии семейных отношений, социологи и богословы, сообщает пресс-служба Запорожское епархии УПЦ.

На конференции обсуждалась тема возрастающей роли матушек в процессе нравственного оздоровления современного украинского общества путем возрождения христианских ценностей и утверждения института семьи. Среди важных тем, затронутых докладчиками и выступающими, стала тема богословской подготовки матушек.

По мнению Запорожского митрополита, «роль матушки остается неизменной уже на протяжении многих веков, – быть не просто спутницей, а помощницей, которая печется о создании домашнего уюта, взваливая на себя повседневные мирские хлопоты. Все жизненные обстоятельства, с которыми матушкам приходится сталкиваться – от Бога. А это значит, что все ваши поступки, совершаемые вследствие этих обстоятельств, есть прямая воля Божья, то есть неотложный для вас закон и долг».