Сайт Киевской духовной академии получил Гран-при за лучший дизайн высшего учебного заведения

В первый день ежегодной международной специализированной выставки «Образование и карьера – 2018», 19 апреля, которая начала свою работу в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом», состоялось награждение лучших высших учебных заведений в различных номинациях.

Киевские духовные школы принимают участие в выставке по благословению ректора КДАиС епископа Сильвестра, сообщает пресс-служба КДА.

Официальный сайт Киевской духовной академии и семинарии получил Гран-при в номинации «Лучший дизайн официального сайта высшего учебного заведения».

Обновленная версия сайта была презентована в начале года.