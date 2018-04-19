Сайт Киевской духовной академии получил Гран-при за лучший дизайн высшего учебного заведения
17:29, 19 апреля 2018Православие
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КДА на выставке «Образование и карьера – 2018» / kdais.kiev.ua
В первый день ежегодной международной специализированной выставки «Образование и карьера – 2018», 19 апреля, которая начала свою работу в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом», состоялось награждение лучших высших учебных заведений в различных номинациях.
Киевские духовные школы принимают участие в выставке по благословению ректора КДАиС епископа Сильвестра, сообщает пресс-служба КДА.
Официальный сайт Киевской духовной академии и семинарии получил Гран-при в номинации «Лучший дизайн официального сайта высшего учебного заведения».
Обновленная версия сайта была презентована в начале года.
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