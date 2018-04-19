Сайт Киевской духовной академии получил Гран-при за лучший дизайн высшего учебного заведения

17:29, 19 апреля 2018
Православие
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КДА на выставке «Образование и карьера – 2018» / kdais.kiev.ua

Киевские духовные школы принимают участие в выставке по благословению ректора КДАиС епископа Сильвестра, сообщает пресс-служба КДА.

Официальный сайт Киевской духовной академии и семинарии получил Гран-при в номинации «Лучший дизайн официального сайта высшего учебного заведения».

Обновленная версия сайта была презентована в начале года.

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