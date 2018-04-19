Тысячи сумчан подписали открытое обращение против передачи Троицкого собора УПЦ другой религиозной общине

Архиепископ Евлогий 18 апреля направил на имя председателя Сумской областной государственной администрации Н. Клочко открытое письмо от жителей областного центра, которые против передачи Троицкого собора любой другой религиозной общине.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, свои подписи под документом поставили 3 374 сумчан.

Архиепископ Евлогий вторично обратился к главе области с просьбой “принять все надлежащие и достаточные меры для недопущения любых действий относительно отчуждения Троицкого собора г. Сумы, обеспечить законные права и свободы православных сумчан согласно Конституции и действующего законодательства Украины, а также международных обязательств нашего государства в отношении соблюдения прав человека”.

Свое обращение раньше, 29 марта, Сумский архипастырь направил также Президенту Украины П. Порошенко и начальнику СБУ в Сумской области В. Косинскому.

23 марта состоялось собрание духовенства УПЦ КП, и научно-практическая конференция «Развитие духовности на Слобожанщине: прошлое и современность». На этом мероприятии обсуждалась идея сбора «подписей от общественности относительно возвращения Троицкого собора (г. Сумы) Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата».

Такая идея вызвала широкий резонанс среди православных сумчан, поскольку Троицкий архиерейский собор является собственностью соответствующей религиозной общины г. Сумы, которая не имеет никакого отношения к религиозной организации УПЦ КП. Православные сумчане начали сбор подписей в защиту общины Троицкого собора.