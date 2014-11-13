Представители УПЦ посетили "Праздник друзей" в киевском центре реабилитации детей

12 ноября в Киевском центре социально-психологической реабилитации детей №1 состоялся "Праздник друзей".

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия детский праздник посетили глава Административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба и секретарь Киевской епархии по городу Киеву протоиерей Виктор Иващук, сообщает официальный сайт Киевской Митрополии УПЦ.

Дети подготовили для своих гостей концерт: пели, танцевали, рассказывали стихи и играли в веселые конкурсы.

Духовенство поблагодарило руководство учреждения за приглашение.

"Желаю Вам Божьей помощи в нелегком деле воспитания детей и молодежи. Находите минуту Богу, для искренней молитвы с Ним. Господь все вам даст, возможно не сегодня, но все даст. Получите веру, надежду - Господь не оставит. Все свои проблемы с его помощью можно побороть ", - сказал от лица всех священников отец Владимир.

Напоследок в дар реабилитационному центру было передано икону великомученика и целителя Пантелеимона.