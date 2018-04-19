В селе Птичья, где продолжается межконфессиональное противостояние, стороны провели переговоры

В селе Птичья Ровенской области, где продолжается межконфессиональное противостояние, стороны провели переговоры. На встречу также были приглашены представители местной власти и мониторинговой миссии ОБСЕ.

На круглом столе, который организовали в помещении сельского совета, присутствовали по пять представителей от Украинской Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, сообщает QHA.

Перед встречей стало известно, что в Киевском патриархате предлагают поочередное богослужение, эту идею также поддержали председатель Дубенской районной госадминистрации Юрий Парфенюк и сельский голова Птичьи Ярослав Вознюк. В УПЦ выступили против, заявив, что храм принадлежит им, а потому они не могут на это согласиться.

В ходе переговоров, которые длились два с половиной часа, были предложены несколько вариантов решения проблемы. По словам Юрия Парфенюка, это, в частности, строительство нового храма. Однако все предложенные варианты будут рассматриваться на следующей встрече – 16 мая.

"Одна и другая стороны заверили, что до этого времени никаких действий предпринимать не будут", – сказал глава РГА.