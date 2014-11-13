В храме древнего псковского монастыря восстановили часть фресок XII века

В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове завершилась реставрация древних фресок. Об этом сообщила в среду ТАСС завотделом хранения памятников монументальной живописи Псковского музея-заповедника Таисия Круглова.

По ее словам, собор является единственным памятником России, в котором сохранилось 80% уникальных византийских росписей XII века. До настоящего времени все древние фрески западного рукава Спасо-Преображенского собора находились под записью.

"В ходе работ были раскрыты композиции "Вход Господен в Иерусалим", "Тайная вечеря", "Омовение ног" и другие", - сказала Круглова.

Художники-реставраторы Московского межобластного научно-реставрационного и художественного управления очистили древние фрески от загрязнений и клеевой записи. Работы по расчистке и укреплению древних фресок потребуют еще не менее 10 лет.

Во время проведения работ были сделаны некоторые открытия. В частности, в композиции "Тайная вечеря" в центре на блюде написана рыба – один из символов Христа. По мнению специалистов, это изображение очень напоминает реальную рыбу, обитающую в Галилейском озере и которую принято называть "рыба апостола Петра". "А вместо привычных для нас четырехзубых вилок, прописанных мастерами начала XX века, реставраторы восстановили изображение архаичных вилок с одним зубцом, которые имели хождение в древнем Риме", - рассказала Круглова.