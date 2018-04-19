На Радоницу освятили новую часовню на кладбище в Пуще-Водице в Киеве

В день пасхального поминовения усопших - Радоницу, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия викарий Киевской Митрополии архиепископ Боярский Феодосий совершил закладку памятной капсулы и освящение часовни при входе на кладбище в Пуще-Водице Оболонского района г.Киева.

На богослужении молились многочисленные верующие, сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ.

Во время чина освящения архиепископ Феодосий заложил в стену часовни бронзовую капсулу с памятной Благословенной Грамотой Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с датами ее основания и сооружения и именами усопших и живых благотворителей, в память и на средства которых была возведена часовня.

После окончания богослужения владыка передал присутствующим благословение Митрополита Онуфрия и произнес проповедь.