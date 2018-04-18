Митрополит Онуфрий возглавил отпевание настоятельницы Флоровской обители столицы - игуменьи Антонии

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 18 апреля совершил чин отпевания настоятельницы Свято-Вознесенского Флоровского монастыря столицы игуменьи Антонии (Филькиной).

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, игуменья Антония отошла ко Господу 16 апреля после продолжительной болезни.

Перед чином отпевания, по благословению Предстоятеля, митрополит Антоний возглавил Божественную литургию в главном храме монастыря в сослужении архиепископа Климента и епископа Иоанна.

За богослужением также молились представители епископата УПЦ, настоятельница Свято-Покровского монастыря в Киеве игумения Калисфения, настоятельница Свято-Пантелеимоновского монастыря в Феофании игуменья Елисавета, настоятельница Архангело-Михайловского женского монастыря Одессы игуменья Серафима, духовенство города и многочисленные прихожане Флоровской обители.

Похоронили игуменью Антонию на территории Свято-Вознесенской Флоровской обители, которой она отдала 65 лет своей жизни.