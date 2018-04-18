Верующим в день Радоницы напомнили о том где мир мертвых пересекается с миром живых

Мир мертвых и мир живых не изолированы друг от друга, есть особое место встречи этих двух миров, единственное место, – это Церковь Христова.

Об этом в день Радоницы сказал верующим Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

"У нас с вами нет реального опыта общения с умершими. В житиях святых, в различных повествованиях говорится о встречах с усопшими, но у абсолютного большинства людей нет с ними реального общения. Мертвые нам не являются. Они могут напоминать о себе в сновидениях, в мыслях, мы иногда явственно чувствуем их присутствие, но реально их не видим, они в ином мире. И, как известно из Евангелия, между нашим миром и тем миром есть непреодолимая преграда, – так Господу было угодно, чтобы до времени нашей кончины нам было неведомо то, что ждет нас за гробом", - сказал Патриарх Кирилл.

Он также отметил, что есть особое место встречи двух миров - мира живых и умерших.

"Когда мы говорим, что этого не знаем, это не значит, что люди, которые перешли границу физической смерти, не знают того, что здесь. И это вовсе не означает, что эти два мира полностью друг от друга изолированы. Совсем не так! Есть особое место встречи этих двух миров, единственное место, – это Церковь Христова, это совершение Таинства Святой Евхаристии. Ведь те, кто ушел от нас, те, кто в ином мире, продолжают оставаться членами Церкви так же, как и мы, – только мы называем ту, невидимую Церковь Церковью торжествующей, а нашу земную Церковь мы называем Церковью воинствующей. Наименование воинствующей Церкви не имеет никакого отношения к человеческим войнам. Речь идет о другой войне: Церковь, находящаяся здесь, призвана воевать со злом. Каждый христианин призван одерживать победы над злом в самом себе, а все вместе мы должны воевать со злом, которое нас окружает", - отметил Патриарх.