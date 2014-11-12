Наместник Киево-Печерской лавры посетил детей из «Отчего дома»

Наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел посетил киевскую благотворительную организацию «Отчий дом», сообщает сайт lavra.ua.

Почти двадцать лет Владыка совершает духовное окормление этого детского дома, сюда для поддержки регулярно приезжает братия Лавры.

У входа в дом дорогого гостя с радостью встретила большая семья детей и взрослых - работников Центра.

Владыка провёл дружескую беседу с детьми, в которой напомнил о том, что нужно слушаться воспитателей, которые стали им как родители. В благодарность за посещение и врученные подарки из Лавры дети преподнесли митрополиту Павлу свои поделки.

Руководитель детского дома Корнийко Роман рассказал владыке про внутреннюю хозяйственную деятельность, показал, чему учатся детки и как они проводят свой досуг.