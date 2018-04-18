Ивано-Франковская епархия УПЦ передала заключенным исправительной колонии благотворительную помощь

Отдел благотворительности и социального служения Ивано-Франковской епархии УПЦ 16 апреля передал помощь заключенным Исправительной колонии №41, которая находится в селе Товмачик Коломыйского района.

Средства гигиены, предметы первой необходимости и сладости были доставлены в учреждения клириком кафедрального собора Рождества Христова, протоиереем Димитрием Воскресенским, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ.

Председатель Отдела пастырской опеки епархии, протоиерей Василий Костышин в Спасо-Преображенском храме совершил благодарственный молебен и в своем слове к осужденным подчеркнул, что нужно благодарить Бога не только за все Его благодеяния, но и за испытания и скорби, потому что благодаря им, мы становимся смиренными, добрыми и чистыми людьми.