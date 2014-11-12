В зону проведения АТО отправилась группа священников Киевской епархии УПЦ

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в храме Всех Святых воинов отправлен молебен перед началом миротворческой миссии на восток Украины.

Богослужение возглавил председатель Синодального отдела по вопросам взаимодействия с вооруженными силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин.

В совместной молитве приняли участие: проректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Сергий Ющик, благочинный Днепровского благочиния протоиерей Иоанн Свередюк, настоятель храма Всех Святых воинов протоиерей Вячеслав Яковенко, священники Киевской епархии.

Сразу после молебна духовная миссия отправилась в путь. В состав миссии вошли священники Сергей Ющик, Вячеслав Яковенко, Сергей Киселев, Андрей и Константин Дворовые, а также группа ветеранов-афганцев.

До конца недели священники будут служить молебны перед ковчегом с частицами мощей святых воинов, вести духовные беседы, раздавать воинам иконы и духовную литературу.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви