В Париже открылась выставка, посвященная новомученикам и исповедникам

01:38, 18 апреля 2018
Православие
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/ cerkov-ru.eu

Выставка продолжится до середины мая 2018 года, сообщает сайт Корсунской епархии РПЦ.

/ cerkov-ru.eu

Официальная церемония открытия прошла в одном из выставочных залов и началась приветственным словом епископа Корсунского Нестора, в котором архипастырь подчеркнул важность и историческую ценность подвига сонма новомучеников для современного христианина. 

/ cerkov-ru.eu

Экспозиция приурочена к 100-летию трагической страницы истории Русской Православной Церкви: расстрелу императора Николая II и его семьи, а также началу гонений на Русскую Православную Церковь со стороны большевиков.

/ cerkov-ru.eu

Мультимедийная экспозиция «Новомученики и исповедники Церкви Русской» – первая подобная выставка за пределами России – показывает исторический путь Церкви в Советской России через призму подвига новомучеников. Этот подвиг отображен в контексте исторических событий того времени.

/ cerkov-ru.eu

Выставка построена по историко-хронологическому принципу, ее посетители последовательно знакомятся с жизнью Православной Российской Церкви накануне революции, с основными событиями русской государственной и церковной истории, воспринимая ее наряду с живыми свидетельствами о подвиге новомучеников и исповедников Российских. Стенды выставки дают представление о дореволюционной жизни в стране, о начале и продолжении гонений на веру в Советской России, доводят посетителей до конца исторического периода, связанного с коммунистическим прошлым.

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