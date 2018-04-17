В Десятинном монастыре отметили годовщину прославления чудотворной иконы

23:49, 17 апреля 2018
Православие
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/ desyatynniy.org

Праздничную литургию возглавил наместник обители архимандрит Гедеон. После божественной литургии, был совершён Крестный ход с иконой Божией Матери Владимирская - Десятинная вокруг фундаментов Десятинного собора и Владимиро - Ольгинского храма Десятинного монастыря, сообщается на сайте обители.

Прославление иконы Пресвятой Богородицы Владимирской - Десятинной состоялось 6 мая 2017 года, чин прославления возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. 

/ desyatynniy.org
/ desyatynniy.org
/ desyatynniy.org
/ desyatynniy.org

                                           

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