Стартовал инфотур по Греции для сотрудников паломнических служб УПЦ

Сотрудникам паломнических служб УПЦ покажут новые малодоступные ранее маршруты пяти островов греческого архипелага.

Информационная поездка в Грецию, организованная греческим православным паломническим центром «Солунь» началась 15 апреля. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел со ссылкой на пресс-службу Паломнического Центра УПЦ.

В состав группы вошли 25 сотрудников паломнических служб из Украины, России и Беларуси. В ней принимают участие Александр и Неонилла Ворсины – представители Паломнического Центра Украинской Православной Церкви.

Программой поездки предусмотрено ознакомление со святынями Южной Греции и посещение пяти островов греческого архипелага.

«Это мероприятие, имея формат информационной поездки, всё же является паломничеством, поскольку его программой предусмотрено участие в богослужениях», - отметил духовник группы протоиерей Александр Майборода – руководитель епархиальной паломнической службы Конотопской и Глуховской епархии.

«Мы сознательно включили в программу инфотура острова Патмос, Тинос, Андрос, Эгина и Эвбея, - комментирует Елена Наумиду – заместитель директора паломнического центра «Солунь».

Дело в том, что святыни, расположенные в этих красивейших местах, всегда вызывают интерес паломников, но из-за удалённости островов, считается, что их посещение связано с трудностями. Мы хотим показать нашим коллегам способы организации поездок по островам. Думаю, что это поможет в будущем открыть туда дорогу многим паломникам из Украины, России, Беларуси и других стран».

«В состав этой группы вошли сотрудники паломнических служб из разных государств, - отметил Алексей Мажако – руководитель представительства паломнического центра «Солунь» в Украине.

Это не редкость для Греции, несмотря на то, что дипломатические отношения Украины и России очень напряжены. Политическая напряжённость никогда не сказывалось на атмосфере паломнических поездок. Пребывание в святых местах сглаживает все противоречия. Я очень надеюсь, что через молитвенное единство наших народов мир в Украину вернётся. Об этом молится множество православных, которые посещают святыни древней Эллады».

В рамках инфотура запланировано проведение обучающего семинара в городе Афины. Поездка продлится до 22 апреля.