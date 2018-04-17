К 1030-летию Крещения Руси для детей Киевщины устроят паломническую акцию

Паломнический Центр при ОВЦС УПЦ приглашает Воскресные школы Киевской епархии принять участие в благотворительной акции «Паломничество к истокам веры», посвященной 1030-летию Крещения Руси.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт pilgrims.in.ua.

«Это паломничество поможет детям совместить прошлое и настоящее. Шаг за шагом они пройдут многовековой путь от времен князя Кия к князю Владимиру, от языческих жертвенников Старокиевской горы к первым христианским храмам Руси», — отмечают организаторы.

Дата проведения: 20 мая 2018 года (воскресенье).

Программа:

11:00 Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины. Осмотр зрелищных диорам Киева времен князя Владимира (ул. Богдана Хмельницкого, 15).

11:30 Переезд на Старокиевскую гору. Древний город князя Владимира, киевский Детинец, линии оборонительных сооружений, место убиения святых мучеников Федора и младенца Иоанна, Десятинная церковь (ул. Владимирская, 2).

12:30 Обзорная экскурсия по местам крещения киевлян (Ильинская церковь, набережная Днепра, Владимирская горка, памятники св. равноап. князю Владимиру) и переезд в Киево-Печерскую Лавру (ул. Лаврская, 15).

13:30 Посещение Святой Успенской Киево-Печерской Лавры. Экскурсия по Нижней Лавре с посещением Ближних пещер (келья прп. Антония Печерского, мощи прпп. Илии Муромца и Нестора Летописца, других преподобных отцов Печерских).

14:30-16:00 Встреча с духовенством; просмотр анимационного фильма, посвященного Крещению Руси; выступление детского хора «Радуйся» из храма свв. Космы и Дамиана Римских.

Программа рассчитана на 5 часов.

Паломнический Центр УПЦ берет на себя все обязанности по организации и проведению программы. Приходы самостоятельно обеспечивают транспорт.

Возраст детей – от 7 до 14 лет. Обязательно сопровождение священником или преподавателем Воскресной школы (на 10 детей – один взрослый).

Заявки принимаются до 14 мая. В случае необходимости возможна помощь Центра в организации транспорта.

Паломнический Центр при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви оставляет за собой право изменить последовательность посещения предусмотренных по программе святынь.

Ответственная за программу: Марина Сенникова

координатор паломнических поездок по Украине

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