На Закарпатье освятили новый храм УПЦ
10:44, 17 апреля 2018Православие
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На Закарпатье освятили новый храм УПЦ в селе Затишное Береговского района / m-church.org.ua
В неделю Антипасхи, 15 апреля, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил освящение нового престола и храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Затишное Береговского района Закарпатской области.
После освящения храма был совершен крестный ход вокруг новоосвященного храма и произнесены слова приветствия архиерея ко всем присутствующим, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.
Встречали архиерея прихожане, дети и настоятель храма – протоиерей Михаил Баник. За богослужением архипастырь освятил антиминсы для нужд епархии.
Архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил освящение нового престола / m-church.org.ua
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