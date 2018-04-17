На Закарпатье освятили новый храм УПЦ

10:44, 17 апреля 2018
Православие
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/ m-church.org.ua

После освящения храма был совершен крестный ход вокруг новоосвященного храма и произнесены слова приветствия архиерея ко всем присутствующим, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

/ m-church.org.ua

Встречали архиерея прихожане, дети и настоятель храма – протоиерей Михаил Баник. За богослужением архипастырь освятил антиминсы для нужд епархии.

/ m-church.org.ua
/ m-church.org.ua

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