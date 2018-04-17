На Закарпатье освятили новый храм УПЦ

В неделю Антипасхи, 15 апреля, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил освящение нового престола и храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Затишное Береговского района Закарпатской области.

После освящения храма был совершен крестный ход вокруг новоосвященного храма и произнесены слова приветствия архиерея ко всем присутствующим, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Встречали архиерея прихожане, дети и настоятель храма – протоиерей Михаил Баник. За богослужением архипастырь освятил антиминсы для нужд епархии.