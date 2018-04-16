Запорожский митрополит освятил поклонный крест в военном городке под Мелитополем

В воскресенье, 15 апреля, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука освятил поклонный крест при въезде в село Обильное Мелитопольского района, где в настоящее время дислоцируется одна из воинских частей Мелитопольского гарнизона.

Митрополит отметил особую важность установки и освящения поклонного креста именно в эти светлые пасхальные дни, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

"Крест – символ победы жертвенной любви над злом и насилием. Далёким от Церкви людям кажется, что христиане поклоняются кресту – орудию казни. Это поверхностный взгляд, мы поклоняемся кресту не как символу смерти, а как символу вечной жизни. Рядом с крестом вскоре появится храм. Отныне эти два символа будут встречать и провожать тех, кто будет въезжать и выезжать из городка", - рассказал митрополит Лука.