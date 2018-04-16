Скончалась настоятельница Киевского Свято-Вознесенского Флоровского монастыря игумения Антония

В понедельник, 16 апреля, после продолжительной болезни отошла к Господу игумения Антония (Филькина) - настоятельница Свято-Вознесенского Флоровского монастыря.

За свое служение Церкви игуменья Антония (Филькина) была удостоена многих церковных наград. Имела право ношения второго креста с украшением. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Игумения Антония родилась 27 сентября 1934 года, на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста, в селе Бояны Брянской области. В 22 года она пришла на послушание во Флоровский монастырь и всю свою жизнь посвятила этой обители.

В тяжелое время атеистического лихолетья вместе с другими сестрами, перенесла много испытаний, ради того, чтобы уберечь обитель от закрытия.

Постриг матушка приняла в 1972 году. Много лет она исполняла послушание келейницы игуменей Антонии, Флавии, Анимаисы и Агнессы, была назначена экономом обители.

В 1985 году, на праздник мчч. Флора и Лавра (31 августа), была утверждена в должности игуменьи Свято-Вознесенского Флоровского монастыря.

Под руководством игуменьи Антонии прошли масштабные работы по восстановлению обители, реставрация храмов и келейных корпусов. Ее стараниями были открыты несколько скитов. За годы ее игуменства постриг в обители приняла целая плеяда монахинь.

Особой заботой матушки Антонии были дела милосердия. По её благословению Флоровский монастырь обильно благотворил больницам, детским домам, тюрьмам и многим нуждающимся.

Игуменье Антоние удалось сохранить и передать последующим поколениям монастырские богослужебные традиции Свято-Вознесенского Флоровского монастыря, которые своими корнями уходят в глубокую древность. Во время ее игуменства, в 2009 году, была прославлена одна из подвижниц обители - преподобная Елена Флоровская (Бахтеева; †1834).

Годы ее игуменства стали периодом расцвета обители после десятилетий атеистического лихолетья. Память о ней всегда будет храниться в сердцах не только сотен флоровских монахинь, но и многих людей, находивших у матушки Антонии духовное утешение и поддержку.