Патриарх Кирилл призвал российские власти использовать слово "русский"

Патриарх Московский и всея Руси призвал российские власти и СМИ не бояться использовать слово "русский". Как сообщает РИА Новости, предстоятель Русской Православной Церкви выступил на заседании XVIII Всемирного русского народного собора вчера в храме Христа Спасителя.

"Судьба русского народа, его благополучие, его целостность, зрелость его самосознания должны быть признаны ключевыми факторами в сохранении духовного и политического единства России. Пренебрегать этим сегодня значит разрушать государство, закладывать в него мину замедленного действия", — сказал патриарх.

Он отметил, что подобные тенденции имели место в сфере национальной политики в 1990-е годы, когда "группой ученых и политиков постулировалось искусственное противопоставление русского и российского". "В то время чиновники получали неафишируемые указания: не использовать в публичных выступлениях и официальных документах слово "русский" как якобы ослабляющее единство нации. И сегодня, к сожалению, можно услышать заявления о том, что русский народ неоднороден, что его единство является фикцией, а также — о существовании новых, не известных ранее наций, таких, к примеру, как "поморская", "казачья" или "сибирская", — отметил глава РПЦ.

Как считает патриарх, за попытками исключить из употребления слово "русский" просматриваются идеи, которые, по его словам, "уже давно доказали свою безжизненность на Западе, где все сильнее звучат голоса, призывающие отказаться от мультикультурализма и теории плавильного котла". Предстоятель Русской церкви отметил, что, "напротив, необходимо утверждать право народов и религиозных общин на свою идентичность".

"Таким правом, безусловно, обладает и русский народ, вокруг которого формируется российская нация, российская цивилизационная общность. При этом все народы страны должны иметь возможность раскрывать свою самобытность и мирно договариваться о правилах совместной жизни в рамках общей многонациональной русской цивилизации", — заявил патриарх.

Он выразил надежду, что указанные подходы войдут в повседневную практику центральных органов власти России, региональных и муниципальных администраций и станут позицией СМИ.

"Чтобы люди, отвечающие за вопросы национальной политики, осознали, что русский народ является не просто полноправным, но важнейшим субъектом национальных отношений в России и его национальные интересы должны не игнорироваться, а с максимальным вниманием учитываться для достижения гармонии с интересами других национальных общин", — добавил предстоятель.