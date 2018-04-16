В Беларуси масштабным крестным ходом почтили память Кирилла Туровского

Более 150 священнослужителей и сотни верующих собрались под сводами Петро-Павловского кафедрального собора Гомеля на совместную молитву в Светлый Четверг 12 апреля.

Традиционный крестный ход к памятнику святителю Кириллу Туровскому при участии священослужителей и жителей города прошел в этот день в рамках XV Пасхального фестиваля. После Божественной литургии священнослужители возложили цветы к памятнику, тем самым почтив память святителя, сообщается на официальном портале БПЦ.

Крестный ход к памятнику святому Кириллу Туровскому совершается уже восьмой год подряд. А соборное богослужение, которое возглавляет архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, по праву можно назвать одним из самых масштабных в году.