Православные из Нежина совершили паломничество к святыням Западной Украины

В Среду Светлой седмицы, 11 апреля, началось паломничество Нежинской епархии УПЦ в Свято-Успенскую Почаевскую лавру и к православным святыням Западной Украины.

В этот день по благословению Архиепископа Нежинского и Прилукского Климента более 100 клириков, монахов и около 500 мирян Нежинской епархии отправились автобусами в Киево-Печерскую лавру, сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.

После литургии Архиепископ Климент вручил наместнику лавры митрополиту Павлу на память о совместном богослужении икону святителя Иоасафа Белгородского с просьбой всегда возносить молитвы за Нежинскую епархию.

Богослужение завершилось торжественным крестным ходом вокруг Свято-Успенского собора обители под звон колоколов Большой лаврской колокольни.

После этого паломники посетили лаврские пещеры, где поклонились нетленным мощам преподобных и богоносных отцов Киево-Печерских, помолились на могиле приснопамятного Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).

В этот же день паломники отправились в Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь, расположенный в Ровенской области. Верующие смогли поклониться святыням этой обители, среди которых самой главной является икона Пресвятой Богородицы именуемая “Споручница грешных”.

Духовенство Нежинской епархии совершило пасхальную вечерню в соборном храме обители. Паломники отведали монастырскую трапезу, которую для них любезно приготовили черники Корецкого монастыря.

12 апреля в четверг Светлой седмицы, нежинские паломники молились в Свято-Богоявленском Кременецком женском монастыре Тернопольской епархии. Божественную литургию возглавил Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий в сослужении Архиепископа Нежинского и Прилукского Климента и духовенства Нежинской епархии.

После торжественного пасхального крестного хода вокруг обители Владыка Сергий обратился к гостям монастыря со словами духовного наставления и пожелал паломникам Ангела Хранителя на пути в Почаевскую лавру.

В этот же день паломники посетили Свято-Духовский скит Почаевской Лавры и братское кладбище.

Вечером в Спасо-Преображенском соборе Свято-Успенской Почаевской Лавры духовенство Нежинской епархии вместе с братией монастыря совершили торжественное пасхальное богослужение и прославили Пресвятую Богородицу ради Ее праздника в честь иконы “Животворный Источник”.

13 апреля 2018 г., в Пятницу Светлой седмицы, Богослужение в Свято-Успенской Почаевской Лавре возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

После завершения литургии состоялось торжественное освящение воды перед Стопой Божьей Матери, которое, по традиции, происходит в Светлую Пятницу.

Все паломники из Нежинской епархии поклонились Чудотворной Почаевской иконе Пресвятой Богородицы и помолились у мощей преподобных Иова и Амфилохия Почаевских.

В этот же день паломническая группа с Божьей помощью вернулась в свои дома.