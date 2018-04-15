Митрополит Онуфрий поздравил с Пасхой детей, которых опекают при Банченском монастыре
21:37, 15 апреля 2018Православие
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Блаженнейший владыка посещает детей, которые требуют особого внимания и опеки несколько раз в год / news.church.ua
В воскресенье, 15 апреля, по окончании воскресного богослужения в Свято-Вознесенском Банченском мужском монастыре Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил лечебно-реабилитационный детский центр «Надежда, вера и любовь», который действует непосредственно при обители и детский интернат в селе Молница, который опекает Банченский монастырь.
Блаженнейший владыка поздравил детей и их воспитателей со Светлым Христовым Воскресением и вручил каждому пасхальные подарки и благословил всех. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Такие визиты Предстоятеля в детские дома на Буковине уже стали традиционными. Блаженнейший владыка посещает детей, которые требуют особого внимания и опеки несколько раз в год.
Постоянный уход за детьми-сиротами обеспечивают насельницы женского монастыря в честь Боянской иконы Божией Матери.
Для уважаемого гостя воспитанники детских домов исполнили пасхальные песнопения.
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