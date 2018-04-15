Митрополит Онуфрий поздравил с Пасхой детей, которых опекают при Банченском монастыре

21:37, 15 апреля 2018
Православие
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/ news.church.ua

Блаженнейший владыка поздравил детей и их воспитателей со Светлым Христовым Воскресением и вручил каждому пасхальные подарки и благословил всех. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

/ news.church.ua

Такие визиты Предстоятеля в детские дома на Буковине уже стали традиционными. Блаженнейший владыка посещает детей, которые требуют особого внимания и опеки несколько раз в год.

/ news.church.ua

Постоянный уход за детьми-сиротами обеспечивают насельницы женского монастыря в честь Боянской иконы Божией Матери.

Для уважаемого гостя воспитанники детских домов исполнили пасхальные песнопения.

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