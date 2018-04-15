Патриарх Кирилл обсудил с Папой Римским по телефону события в Сирии

Патриарх Кирилл обсудил по телефону с Папой Римским Франциском события в Сирии, по территории которой нанесли ракетные удары США, Великобритания и Франция.

Как сообщает "Православие и мир", об этом Предстоятель Церкви рассказал журналистам в своей резиденции в Переделкине.

“Мы предприняли эту инициативу, зная, что христиане не могут оставаться в стороне от того, что происходит в Сирии”, – сказал Патриарх. “Это был ярко выраженный миротворческий диалог”, – добавил он.

“Была выражена общая озабоченность ситуацией в Сирии, и в том числе был разговор о том, что христиане должны повлиять на ситуацию таким образом, чтобы прекратилось насилие, чтобы прекратилась война и не было бы снова тех страшных жертв, которые сегодня имеют место”, – пояснил Патриарх.

Он подчеркнул, что разговор состоялся по инициативе Русской Церкви. В диалоге также участвовали православные Патриархи Ближнего Востока: Константинопольский Варфоломей, Иерусалимский Феофил и Александрийский Феодор, Антиохийский Иоанн. “Каждый из собеседников изъявил желание продолжать консультации, чтобы каким-то образом остановить кровопролитие”, – отметил Патриарх Кирилл.

“Совершенно очевидно, что (в Сирии. – Прим. ред.) страдают люди. А послание Церкви миру, оно всегда связано с провозглашением мира между людьми и справедливости. Молчать невозможно, когда сегодня происходит то, что происходит в Сирии”, – сказал Предстоятель.

Он добавил, что Русская Церковь продолжит консультации с Римско-Католической ради прекращения кровопролития в Сирии.

“Есть желание продолжать в самое ближайшее время, может быть, сегодня вечером, может быть, завтра, дальнейшие консультации с тем, чтобы каким-то образом попытаться воздействовать на ситуацию в Сирии, чтобы остановить кровопролитие”, – сказал Патриарх.

Также Предстоятель Русской Церкви и Понтифик в своей беседе призвали всех христиан к молитве о мире в Ближневосточном регионе.