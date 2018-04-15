В день Антипасхи митрополит Онуфрий совершил Литургию в Банченском монастыре

В Воскресенье 2-ю после Пасхи, апостола Фомы, 15 апреля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Литургию в Свято-Вознесенском Банченском мужском монастыре Черновицко-Буковинской епархии.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, неделя после праздника Воскресения Христова, или Светлая седмица завершается Фоминым воскресеньем, что также носит название Антипасхи. В переводе с греческого это слово означает «вместо Пасхи», то есть в этот день в первый раз обновляется память Воскресения Христова – евангельских событий, при которых явился Спаситель жонам-мироносицам и апостолам. Начиная с Фоминого воскресенья, возобновляется и пение Псалтыри во время богослужений.

На малом входе Архипастырь вручил братии монастыря церковные награды.

За Божественной литургией была вознесена молитва о мире в Украине.

Во время Божественной литургии Предстоятель совершил иерейскую хиротонию над клириком Черновицко-Буковинской епархии диаконом Николаем Озерянским.

После одпуста Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил духовенство и верующих со Светлым Христовым Воскресением и окропил всех святой водой.

После окончания богослужения Его Блаженство поздравил с Пасхой детей, которых опекают при Банченском монастыре.

Вознесенский Банченский мужской монастырь был заложен 28 октября 1994 года. Через два года Священный Синод УПЦ благословил открытие обители, а 28 мая 1998 года она была освящена Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром (+2014). Монастырь расположен неподалеку от Черновцов (27 километров), вблизи украинско-румынской границы. По традиции, каждый год накануне престольного праздника – Вознесения Господня – верующие преодолевают этот путь крестным ходом. Обитель активно занимается благотворительностью. В частности, стараниями братии здесь функционирует детский дом.