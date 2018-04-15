Накануне Антипасхи Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Кафедральном соборе Черновцов
20:20, 15 апреля 2018Православие
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Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Кафедральном соборе Черновцов / news.church.ua
В субботу Светлой седмицы вечером, 14 апреля, накануне Антипасхи, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Свято-Духовском кафедральном соборе Черновцов.
После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка поздравил присутствующих на украинском и румынском языках с Праздником Светлого Христова Воскресения и помазал всех святым елеем, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Светлая седмица заканчивается Фоминым воскресеньем, что является как бы повторением Пасхального дня, отчего последнее и носит название Антипасхи (греч. «вместо Пасхи»). Вся служба в Воскресенье Фомино пробуждает верующих обратиться к Солнцу Правды – Христу, укрепить в себе веру и вместе со святым апостолом Фомой радостно произнести воскресшему Спасителю: «Господь мой и Бог мой» (Ин. 20:28).
После поздравлений Предстоятель раздал детям подарки.
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