В Киеве откроется выставка, посвященная памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира

23 ноября, в День рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира, в галерее «Соборная» состоится открытие фотовыставки, посвященной памяти Блаженнейшего Владыки, сообщает сайт soborna.church.ua.

На выставке будут представлены фотографии Митрополита Владимира из личного архива Митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра и работы фотографа из Краматорска Игоря Граченка. Фотовыставка является совместным проектом галереи «Соборная» и Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Также в этот день в Кафедральном соборе в честь Воскресения Христова состоится совместная поминальная молитва за Блаженнейшего Владыку - панихида состоится в 12:30 в храме Всех святых.

Личность Блаженнейшего Владыки стала символом и воплощением непоколебимой мужественности и стойкости Украинской Церкви. На древней кафедре Киевских святителей митрополит Владимир проявил себя не только как пастырь добрый, который готов душу свою положить за паству свою, но и как талантливый проповедник, богослов, учитель веры. Возглавив Церковь в непростое для Украины время, Блаженнейший Митрополит Владимир сумел сохранить в ней мир и согласие, объединить православных христиан, существенно развить все епархии, утвердить вечные христианские ценности в украинском обществе.