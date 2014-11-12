Житомирская епархия УПЦ отправила теплые вещи для военных и мирных жителей на восток Украины

11 ноября, по благословению архиепископа Житомирского и Новоград-Волынского Никодима, от Спасо-Преображенского кафедрального собора города Житомира было отправлено грузовик с теплыми вещами для украинских военных и мирных жителей, пострадавших на востоке нашего государства во время проведения АТО. Об этом сообщает Пресс-служба Украинской Православной Церкви.

В общеепархиальном волонтерском сборе приняли участие все благочиния, а также приходы областного центра.

Стараниям неравнодушных было собрано: пальто, шубы, куртки, шапки, шарфы, рубашки и костюмы, юбки, брюки, обувь и носки, покрывала, подушки, одеяла, полотенца, лекарства и т. п.

По словам архиепископа Никодима, который лично инициировал акцию и присутствовал на отправлении груза, Церковь никогда не стояла, и не будет стоять в стороне любой человеческой беды, а тем более государственного масштаба.

"Житомирская епархия использует все возможности для помощи военным и пострадавшим в зоне АТО, а кроме материальной помощи, постоянно молимся за мир и единство нашего государства и нашего украинского народа", - отметил владыка Никодим.

Архиепископ Никодим ответил на все вопросы представителей СМИ и поблагодарил всех житомирян и жителей районов области за активное участие и доброе сердце, сочувственное к горю других людей.

Груз отправлен по маршруту Житомир - Северодонецк.