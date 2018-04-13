В Житомире участники молодежной организации "Преображение" УПЦ поздравили заключенных с Пасхой

15:26, 13 апреля 2018
Православие
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Участники "Преображения" посетили заключенных житомирской исправительной колонии № 4 / zhytomyr-eparchy.org.ua

Чтобы заключенные также почувствовали радость Пасхи, на территории колонии был отслужен молебен с освящением куличей, все желающие могли похрисоваться пасхальными яйцами, сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.

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В конце визита посетили храм святого мученика Лонгина сотника, который находится на территории исправительной колонии, где вместе с заключенными разделили праздничную трапезу, которая была организована совместными усилиями молодежной организации. Для всех присутствующих эта трапеза стала одновременно и духовной, так как во время нее каждый смог задать волнующие вопросы и получить наставление от священника.

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Заключенные были искренне благодарны за визит и духовную поддержку в Пасхальный день.

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