В Светлую Пятницу Митрополит Онуфрий совершил литургию в Почаевской лавре

В пятницу Светлой седмицы, 13 апреля, на праздник иконы Божией Матери “Живоносный Источник”, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Почаевской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, празднование иконы Божией Матери «Живоносный Источник» совершается Святой Церковью в честь чуда, которое произошло в V веке близ Константинополя. Согласно преданию, 4 апреля 450 года будущий император Лев Маркелл встретил у ворот столицы Византийской империи слепца, который сбился с дороги. Воин Лев помог немощному найти убежище в тени и пошел набрать ему воды. Вдруг будущему императору произнес женский голос, который указал ему место целебного источника и предрек, что поможет Льву построить на этом месте храм. Так и произошло. Водой и частью из найденного источника воин напитков и исцелил слепого, а сам через 7 лет взошел на престол византийских монархов. Император Лев Маркелл правил в 473 году и во время правления построил над целебным источником храм в честь Пресвятой Богородицы, назвав его «Живоносным Источником».

Во вреся Божественной литургии была вознесена молитва о мире в Украине.

На малом входе Предстоятель удостоил братию монастыря в священном сане богослужебных наград. Во время богослужения Архипастырь совершил иерейскую хиротонию диакона Павла Бойко.

По завершении литургии Его Блаженство возглавил водосвятный молебен перед Стопой Божией Матери, после чего Архипастырь благословил всех присутствующих.