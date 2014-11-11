Скончался старец Галактион Симонопетрский

О кончине старца сообщил Николаос Койос, главный редактор издательства “Пемптусия”.

Отец Галактион происходил из деревни Дендрохори близ города Трикала, был женатым священником, отцом пятерых детей, двое из которых стали монахами: старица Никодима, игумения киновии Благовещения Пресвятой Богородицы в Ормилии полуострова Халкидики и Афанасий Симонопетритский, иеромонах и гимнограф Великой Христовой Церкви. Отец Галактион и сам был пострижен в монахи в Симонопетре тогдашним игуменом, старцем Эмилианом, после чего рукоположился в диакона, а затем в пресвитера и стал игуменом монастыря Констамонит.

Через какое-то время Галактион оставил обязанности игумена и вернулся в Симонопетру, где и скончался.

"Правмир"