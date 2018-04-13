Архиерей Грузинской Православной Церкви озвучил три главных направления церковных реформ

Митрополит Потийский и Хобский Григол (Бербичашвили) во время пасхальной проповеди сделал акцент на изменениях, которые необходимо осуществить в Церкви.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на saqinform.ge, он выделил три главных направления, по которым должны быть проведены реформы.

Это: 1. Структурное совершенствование и администрирование; 2. Вопросы политики церковного и религиозного образования; 3. Социальная доктрина Церкви.

В первой части митрополит Григол говорил о росте роли Священного Синода, учёте количества духовных лиц и о формировании единой позиции по ряду насущных вопросов.

По поводу второго пункта митрополит отметил, что вопросы религиозного образования прихожан очень важны. Вместе с тем, он добавил, что постсоветское грузинское общество характеризуется дефицитом критического мышления, который «необходимо безотлагательно искоренить».

Что касается третьего пункта, по мнению митрополита Григола, с целью лучшего проявления общественной функции Церкви необходимо выработать социальную миссию Церкви.

«Социальная доктрина должна охватывать фундаментальные взгляды Церкви на войну, террор, экологию, экономику, биоэтику, права человека и т.д. Думаем, следует в рамках соответствующей комиссии Священного Синода разработать набросок социальной доктрины, обсуждению которого будет посвящено специальное заседание Священного Синода», - считает митрополит Григол.

Текст проповеди митрополита был распространен на Фейсбук-странице Потийской и Хобской епархии.