Патриарх Кирилл считает, что "украинцы потеряли общее понимание собственной истории"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что "народ, разделившийся в понимании своей истории, становится неспособным сохранить единство". Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви сказал, открывая заседание Всемирного русского народного собора, главная тема которого "Единство истории, единство России, единство народа",

По мнению Предстоятеля Русской Церкви, "трагическая ситуация, которая сложилась сегодня на Украине, связана прежде всего с тем, что украинцы потеряли общее понимание собственной истории".

«Народ, разделившийся в понимании своей истории, становится неспособным сохранить единство. Единство и традиция как сила, передающая, в том числе, ценности и культурный код нации, являются непременным условием того, чтобы общество в любой исторический период сохраняло свою целостность и свое единство. Такое трагическое разделение, которое происходит тогда, когда люди теряют общее понимание своей истории, и ведущее к расколам и провоцирующее гражданский конфликт, мы наблюдаем сегодня на Украине», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

По мнению Патриарха Кирилла, распад постсовесткого пространства связан с тем, что на нем «не сложилось устойчивого порядка, основанного на взаимном понимании и взаимном уважении людей, относящимся к разным культурам и цивилизациям».

«Те, кто считает себя победителями в холодной войне, внушают всем, что определяемый ими путь развития правильный и более того, единственно возможный для человечества. Доминируя в глобальном пространстве, они навязывают миру свое понимание экономики и государственного устройства, стремятся подавить решимость отстаивать ценности идеала, отличные от их ценностей и идеалов, которые связаны с идеей потребительского общества», — считает Патриарх Кирилл

«Нельзя ни на минуту забывать, что это единство не может обеспечено лишь силой. Его надежной основой, в первую очередь, должна быть духовная и нравственная общность живущих в стране людей. Единство народа неразрывно связано с единым пониманием ее общей истории, с почитанием общих героев, сохранением общих памятников, с общим торжеством годовщин побед и с общей печалью годовщин трагедий», - заключил Патриарх Кирилл.

По материалам РИА Новости