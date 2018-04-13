Единения в Украине возможно только вокруг той Церкви, которая уже является частью мирового Православия - протоиерей Сергей Ющик (видео, укр.)

Що таке Церква, за якими законами Вона існує і чому не можна реалізовувати проект «єдиної помісної церкви», керуючись політичною доцільністю?

Про це настоятель столичного Свято-Воскресенського храму протоієрей Сергій Ющик говорив на телеканалі ZIK в програмі «Гра Z вогнем: Чи є в Україні необхідність створення єдиної помісної української церкви?», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Церква, по слову Священного Писання, є єдиною в принципі. І тільки та Церква, яка є єдиною у всьому світі, може бути основою того, щоб стати запорукою всіляких розділень, які в історії Церкви були неодноразово, і від яких вже 25 років страждає українське суспільство, – зазначив священик. – В Україні є канонічна Церква, яка належить до єдиної Православної Всесвітньої Церкви і, відповідно, єднання повинно бути тільки за законами Церкви, навколо тієї Церкви, яка вже існує».

Саме Українська Православна Церква володіє повнотою усіх спасительних благодатних Таїнств, в ній кожен може бути «законно хрещений» і «законно похований», підкреслив протоієрей Сергій.

Він наголосив, що, говорячи про церковне питання, потрібно виходити із догматичних сповідувань Православної Церкви, а не перманентних історичних обставин та навів приклад служіння Єрусалимського Патріарха, яке він звершує у складних умовах, при цьому об’єднує різні політичні утворення.

«Оскільки у нас в Україні це питання дуже болюче і ми говоримо про рану суспільства, а особисто для мене це теж рана – я священиком служив 12 років на західній Україні, але давайте подивимося на прецедент інших держав, – прокоментував священик. –Єрусалимський Патріарх – канонічний, «правильний». Він служить і в Єрусалимі, і у Віфліємі. Не забуваємо, що міста знаходяться в країнах перманентно воюючих між собою».

«Справа у тому, що Церква живе за своїми законами, а не політичною доцільністю», – підсумував отець Сергій.