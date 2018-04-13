В Покровском монастыре столицы почтили память преподобной Анастасии Киевской

В четверг, 12 апреля, в киевском Покровском женском монастыре почтить память святой основательницы обители.

В этот день в монастыре прошел Пасхальный крестный ход, после которого у раки с мощами преподобной Анастасии Киевской была прочитана молитва святой угоднице, сообщает "Фома в Украине".

Праздничное богослужение в монастыре возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Владыка особо отметил подвиг монашеской жизни чествуемой в этот день основательницы монастыря преподобной Анастасии Киевской, чьи нетленные мощи почивают в Никольском храме монастыря.

«Прошло уже более ста лет со дня кончины матушки Анастасии, а сколько совершается чудес по ее молитвам, сколько спасается людей, приходя в эту святую обитель на поклонение ее честным мощам! Совершая труд во время земной жизни, обеспечивая родных и близких, мы не должны забывать и о духовном, подобно тому, как об этом не забывала преподобная Анастасия. Сегодня мы обращаемся к преподобной, чтобы по ее молитвам Господь нас не оставил, даровал нам веру, надежду, нелицемерную друг ко другу любовь, избавил от всякого рода сомнений и маловерия, но привел к совершенству веры, совершенству жизни и к тихой пристани Царствия Небесного», - сказал владыка Павел.

Напомним, преподобная Анастасия (до принятия иночества Александра) родилась в 1838 году в семье принца Ольденбургского Петра Георгиевича. Уже в юные годы помогала бедным и больным детям. В 1856 г. перешла в Православие и вышла замуж за великого князя Николая Николаевича, брата императора Александра II.

Спустя двадцать лет великая княгиня, страдавшая от рака, уехала на лечение за границу, а затем в Киев, где в 1889 году основала Покровский монастырь. Здесь великая княгиня, долгие годы прикованная к постели, получила чудесное исцеление и стала ходить. После кончины супруга в 1891 году тайно приняла постриг с именем Анастасия.

Её трудами при обители были открыты больница для неимущих с единственным в Киеве рентгеновским кабинетом, амбулатория, бесплатная аптека, училище и приют для девочек-сирот, приюты для неизлечимо больных женщин и для слепых. Преподобная Анастасия сама ухаживала за пациентами, по многу часов простаивала ассистенткой во время хирургических операций, неопустительно посещала богослужения.

Святая Анастасия скончалась в Светлый четверг, 26 апреля, в 1900 году.

Была прославлена в лике местночтимых святых Киевской епархии 24 января 2010 года. Празднование памяти установлено на Светлый четверг, а также 2 ноября - день обретения мощей.